القيب: ابني موفد إلى بريطانيا للعلاج وليس للدراسة

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إيقاف وزيرها عمران القيب أحد أبنائه للدراسة بالمملكة المتحدة على نفقة الوزارة، مؤكدة أن اين الوزير يعاني من مرض التوحد وقد أوفد للعلاج بالمملكة المتحدة.

وذكر مكتب التواصل والإعلام بالوزارة أن الأخبار المتداولة على الصحف الليبية ومنصات التواصل الاجتماعي التي تدعي قيام الوزير بإيقاف أحد أبنائه للدراسة بالمملكة المتحدة على نفقة الوزارة ليس لها أساس من الصحة.

وأضافت، أن الوزير أكد أن ابنه المذكور بالأخبار يعاني من مرض التوحد وقد أوفد للعلاج بالمملكة المتحدة عبر مبادرة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية لعلاج مرضى التوحد وإعادة تأهيل جزء منهم للدراسة بالخارج ضمن مبادرة مقدمة من سفارة المملكة المتحدة في طرابلس.