مركز طب الطوارئ يرفع درجة جاهزيته استعدادا لموسم الحج

رفع مركز طب الطوارئ والدعم درجة الجاهزية القصوى بجميع فروعه الشرقية والجنوبية والوسطى وفرع طرابلس استعداداً لموسم الحج 1444هـ – 2023م.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية توفير التجهيزات الطبية اللّازمة لحجاج بيت الله الحرام والتي تتمثل في تجهيز أكثر من 7500 حقيبة إسعافات أولية، تجهيز 10000 كتيب توعوي خاص بسلامة الحجاج، تجهيز 10000 مطوية توضح مناسك الحج.

كما تم تجهيز عيادتين طبيتين داخل صالة الاستقبال بمطار معتيقة خاصة بالرجال والنساء وأيضا تجهيز عيادتين طبيتين داخل صالة الاستقبال بمطار سبها خاصة بالرجال والنساء بالإضافة إلى عيادتين طبيتين بالقرب من مطار بنينا خاصة بالرجال والنساء.

وأشارت الحكومة إلى وجود فريق طبي وطبي مساعد مكون من أكثر 50 فرد، وأسطول سيارات إسعاف مكون من 45 سيارة مجهزة بالمسعفين على مستوى ليبيا، وأيضا فريق استقبال مكوّن من 90 فرد لخدمة الحجاج ومساعدتهم في التنقل داخل المطارات بالإضافة إلى وجود 4 صيدليات طبية خاصة باحتياجات حالات الأمراض المزمنة.

ولفتت الحكومة إلى توفير 400 كرسي عجلات متحرك داخل المطار و توفير 30 مساعد مشي للأشخاص الذين يعانون من صعوبة في المشي.

وشددت الحكومة إلى تواصل العمل على تجهيز عيادة طبية بالأراضي المقدسة لتقديم الرعاية الصحية لحجاج ليبيا.