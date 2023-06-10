ليبيا.. منخفض صحراوي يتسبب في ارتفاع كبير في درجات الحرارة

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، حدوث منخفض صحراوي اليوم، يؤثر على المناطق الغربية للبلاد، بارتفاع في درجات الحرارة مع رياح نشطة نسبياً.

وقال المركز في بيان حالة الطقس، إن المنخفض الصحراوي سينتقل تأثيره يوم الغد ليشمل مناطق الوسط والجنوب الشرقي.

ففي راس إجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر السحب يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على المناطق من الخمس حتى مصراتة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وما بين 37 و40 درجة مئوية على الدواخل.

أما في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24-29 درجة مئوية، وتسجل زيادة يوم الغد على مناطق الخليج ثم تتراجع يوم الإثنين.

وفي الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة، السماء صافية، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب مساء الغد على غات، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و44 درجة مئوية، وتتراجع يوم الغد على غدامس والحمادة، ويوم الإثنين على بقية المناطق.

أما في الواحات- السرير-تازربو-الكفرة، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و37 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية بدايةٌ من يوم الغد ثم تتراجع من مساء الإثنين .