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نقابة الصيادلة تحذر الصيدليات من التسويق الإلكتروني للأدوية والمواطنين من شرائها

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

عممت النقابة العامة للصيادلة في ليبيا على كل الصيدليات و المواطنين، بالحذر من التسويق الالكتروني عبر مواقع تجارية تركية و أخرى هندية و مصرية، بهدف الترويج لمنتجات طبية، ومحاولة التجارة بالدواء و توصيله عبر شركات التوصيل.
وقالت النقابة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، إن هذه المنتجات لم تتم مراقبتها و الإفراج عنها من إدارة الرقابة على الأدوية مما يعتبر تجارة في منتجات طبية غير مراقبة يعرضكم للمسائلة القانونية.
وطالبت شركات التوصيل و شركات البريد السريع حجزها و احالتها للجهات المختصة او احالتها لقسم التفتيش و الرقابة المهنية بشارع البلدية طرابلس مقابل الحديقة العامة.
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النقابة العامة للصيادلة ليبيا

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الوطن الليبية

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