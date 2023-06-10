نقابة الصيادلة تحذر الصيدليات من التسويق الإلكتروني للأدوية والمواطنين من شرائها

الوطن| رصد

عممت النقابة العامة للصيادلة في ليبيا على كل الصيدليات و المواطنين، بالحذر من التسويق الالكتروني عبر مواقع تجارية تركية و أخرى هندية و مصرية، بهدف الترويج لمنتجات طبية، ومحاولة التجارة بالدواء و توصيله عبر شركات التوصيل.

وقالت النقابة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، إن هذه المنتجات لم تتم مراقبتها و الإفراج عنها من إدارة الرقابة على الأدوية مما يعتبر تجارة في منتجات طبية غير مراقبة يعرضكم للمسائلة القانونية.

وطالبت شركات التوصيل و شركات البريد السريع حجزها و احالتها للجهات المختصة او احالتها لقسم التفتيش و الرقابة المهنية بشارع البلدية طرابلس مقابل الحديقة العامة.