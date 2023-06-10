ليبيا الان

الجهاني: قرار الدبيبة بإنشاء جهاز القوى المساندة باطل

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر عضو مجلس النواب، عصام الجهاني، قرار الدبيبة بإنشاء جهاز للقوى المُساندة “باطل” وهدفه حماية حكومته من السقوط، مشيرا إلى أنه من يملك إنشاء هذا الجسم وفق الإعلان الدستوري، هو الجسم التشريعي، أو القائد الأعلى للجيش، وليست الحكومة المؤقتة.

وقال “الحهاني”، في تصريحات صحفية، إن جهاز القوى المساندة هو بمثابة الحرس الوطني الذي سعى البعض لتأسيسه خلال فترة المؤتمر الوطني العام في 2012.

وأضاف، أنه خلال فترة فائز السراج سعت بعض الأطراف الليبية، لتأسيس الحرس الوطني، وُرشح محمود بن رجب لرئاسة جهاز الحرس الوطني بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، حينها، دون إتمام الإجراءات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك