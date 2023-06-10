الجهاني: قرار الدبيبة بإنشاء جهاز القوى المساندة باطل

اعتبر عضو مجلس النواب، عصام الجهاني، قرار الدبيبة بإنشاء جهاز للقوى المُساندة “باطل” وهدفه حماية حكومته من السقوط، مشيرا إلى أنه من يملك إنشاء هذا الجسم وفق الإعلان الدستوري، هو الجسم التشريعي، أو القائد الأعلى للجيش، وليست الحكومة المؤقتة.

وقال “الحهاني”، في تصريحات صحفية، إن جهاز القوى المساندة هو بمثابة الحرس الوطني الذي سعى البعض لتأسيسه خلال فترة المؤتمر الوطني العام في 2012.

وأضاف، أنه خلال فترة فائز السراج سعت بعض الأطراف الليبية، لتأسيس الحرس الوطني، وُرشح محمود بن رجب لرئاسة جهاز الحرس الوطني بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، حينها، دون إتمام الإجراءات.