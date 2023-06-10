قافلة طبية من طرابلس إلى سبها لإجراء 500 عملية عيون

وصلت قافلة مستشفى العيون طرابلس لمدينة سبها لبدء عملها فى مدن سبها وبراك الشاطئ وأوبارى وغات.

وبينت مستشفى العيون طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن المستهدف إجراء 500 عملية فى كل مدينة فى مختلف جراحات العيون وعدد لا محدود من الكشوفات.

وتصادف وجود القافلة مع افتتاح قسم العيون فى العيادة المجمعة القرضة وشارك أعضاء القافلة فى افتتاح القسم الذى يحتوى على أجهزة حديثة ومتطورة فى مجال العيون.

ولفتت المستشفى إلى أن برنامج القوافل الطبية جزء من خطة توطين العلاج بالداخل الذى ترعاه رئاسة الحكومة ووزارة الصحة الليبية.