صندوق النقد الدولي: احتياطي العملات الأجنية والأصول المجمدة الليبية بلغ 152 مليار دولار

كشف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى ليبيا، ديمتري غيرشنسون، عن أن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي الليبي والأصول المجمدة في الخارج يقدر بنحو 152 مليار دولار.

وفي تصريحات صحفية له، قال رئيس بعثة صندوق النقد الأجنبي إلى ليبيا، إن الاحتياطي الأجنبي في ليبيا وصل إلى 82 مليار دولار نهاية العام 2022، مشيرا إلى أن حجم الأصول المجمدة بلغ 70 مليار دولار منذ العام 2011.

وثمن غيرشنسون دور مصرف ليبيا المركزي في الحفاظ على هذا الاحتياطي، على الرغم من الاضطرابات، والذي يوفر دعما للاقتصاد الليبي ضد الصدمات.

ووفق تقديرات البنك الدولي، فإن ليبيا تحتل الترتيب الأول أفريقيا من حيث قيمة احتياطي النقد الأجنبي على مدى أكثر من نصف قرن، بحسب تصنيفات البنك الدولي، بينما حلت جنوب أفريقيا في المرتبة الثانية، حيث بلغ احتياطيها أكثر 57 مليارا، والجزائر ثالثة بقيمة قدرها 56.211 مليار.