السعودية ترحب بتوافق لجنة “6+6” حول القوانين الانتخابية

الوطن – رصد

رحبت وزارة الخارجية السعودية بإعلان اجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب ومجلس الدولة (6+6) بتوافق أعضائها حول إعداد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، وذلك في ختام اجتماعاتها يومي 17و18 ذو القعدة 1444هـ الموافق 6 و 7 يونيو 2023م في مدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية الشقيقة

وأشادت الوزارة في بيان لها بجهود المغرب في إنجاح الحوار والتوافق الهامين الذي تم التوصل إليهما، بهدف تحقيق التسوية السياسية في ليبيا ، معربةً عن أملها في توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على القوانين الانتخابية، كخطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار، وحرصها على أن تكون ليبيا دولة فاعلة ومؤثرة في محيطها العربي والإقليمي والدولي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والازدهار.