بعد الانتخابات.. هل تدخل علاقة واشنطن وأنقرة مرحلة التعافي؟

يتّجه منحنى التعاون بين تركيا والولايات المتحدة نحو الصعود مع بداية الفترة الثالثة لحكم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ما قد يخفف من توترات حادة شهدتها السنوات العشر السابقة، وفق توقّعات خبراء.

تستند هذه التوقعات إلى تعقد الملفات التي تحتاج إلى تعاون الجانبين، مثل أزمات أوكرانيا وسوريا وليبيا والطاقة وأمن دول حلف الناتو، وحاجة أنقرة إلى الاستثمارات الأميركية لدعم اقتصادها المتأزم.

أبرز محطات التوتر

لكن بدأت الفترة الثالثة من حكم أردوغان، والمقرر أن تستمر حتى 2028، بمؤشرات إيجابية من ناحية واشنطن؛ حيث هنأه بايدن على فوزه في الانتخابات، ونهاية الأسبوع أجرى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، بشأن مسائل عضوية السويد، واتفاق تصدير الحبوب، وصفقة شراء أنقرة طائرات “إف-16”.

احتياج متبادل

الدكتور مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأميركي، يستشرف مستقبل علاقة البلدين خلال الفترة الجديدة لأردوغان، قائلا لموقع “سكاي نيوز عربية” إن “كثيرين يتشككون في هذه العلاقات منذ موقف بايدن من أردوغان قبل سنوات، لكن هذا لا يستقيم في السياسة؛ فأميركا دولة كبرى، وتتعامل مع الجميع، بما فيهم الدول الأعداء”.

يتوقع عفيفي أن “العلاقات المستقبلية ستكون جيدة”، مستندا في ذلك إلى المصالح المتبادلة بين البلدين، ومنها:

تراكم الملفات

المحلل السياسي التركي، طلحة كوسة، يضيف في تحليل لمركز “سيتا” التركي أسبابا أخرى ستدفع العلاقات للأمام: