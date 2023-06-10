شركة الكهرباء: توصيل كابل جنزور على الشبكة العامة لأول مرة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء توصيل كابل جنزور – وسط جنزور جهد 220 على الشبكة العامة لأول مرة بعد الانتهاء من إجراء الصيانة اللازمة والاختبارات التشغيلية .

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن ذلك سيساهم في استقرار الشبكة وتصريف الطاقة المنتجة من محطة توليد غرب طرابلس تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل بالتعاون مع شركة الإنشاءات الكهربائية.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أنها تقوم بجهود لدعم الشبكة العامة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والتغلب على كافة المختنقات التي تواجهها.