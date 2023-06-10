الكبير يُجري مباحثات مع مدير البنك الدولي

العنوان-طرابلس

أجرى محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق مباحثات حول 4 ملفات رئيسية مع المدير التنفيذي للمجموعة بالبنك الدولي نافيد بالوش في نهاية الأسبوع الماضي.

وتناولت المباحثات علاقة البنك الدولي مع المؤسسات الليبية، وأهم المشاريع القائمة والمستهدفة.

وتم خلال المباحثات مناقشة تقرير صندوق النقد الدولي بخصوص مشاورات المادة الرابعة، وأوجه التعاون والشراكة بين المصرف المركزي والبنك الدولي.

ويوم الثلاثاء الماضي، قال البنك الدولي، في بيان، إن الاقتصاد الليبي يواجه تحديات كبيرة، لكن لدى البلاد إمكانات لإعادة الإعمار وتنويع أنشطتها الاقتصادية وفق أربع ركائز تضع الأساس اللازم لتحقيق الازدهار في مستقبل البلاد، مشيرا إلى قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود.