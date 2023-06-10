إيطاليا تعتزم استئناف إنشاء محطات تحلية مياه في طرابلس ومصراتة

الوطن – ليبيا

عزمت إيطاليا على استئناف أعمال إنشاء محطات لتحلية المياه في طرابلس و مصراتة، بتكلفة 200 مليون يورو، وفق اتفاقية وُقعت خلال تواجد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة في روما وفق وكالة “نوفا” الإيطالية.

وقالت الوكالة إن الاتفاقية تنص على أن الشركة الإيطالية “تيرموميكانيكا إيكوليجا” ستستأنف أعمال إنشاء محطات لتنقية مياه الصرف الصحي في طرابلس ومصراتة، والتي تم تعليقها عام 2014 بسبب الحرب.

وأضافت أن قيمة العقد تبلغ 200 مليون يورو، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع بحلول عام 2026.

ونوهت أن الحكومة الإيطالية وجدت طريقها لتنفيذ المشاريع في ليبيا، إلى جانب إعادة تشغيل محطات الكهرباء، وتحسين مستوى الطرق.