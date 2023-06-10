الأطرش: فبراير ثورة فرسان لا تقبل أنصاف الحلول

وصف سامي الأطرش، رئيس ما يعرف المكتب السياسي لائتلاف 17 فبراير، أحداث 11 فبراير بأنها “ثورة فرسان فهي لا تقبل أنصاف الحلول”.

وقال “الأطرش”، في منشور له بفيسبوك، في إشارة إلى أحداث 11 فبراير، “لأنها ثورة فرسان فهي لا تقبل أنصاف الحلول”، فيما قال في منشور سابق “أن الثوار هم أصحاب الحق في قيادة ليبيا، مطالبا بانتظار البركان القادم”، بحسب تعبيره.

وأضاف: “لكل ما تفعلون نقول لكم لا الثورة ولا الثوار يعبؤن بما تقومون به من تصرفات فاسدة ولا يعترفون بأي من نتائجها لأنهم ببساطة هم أصحاب الحق في قيادة ليبيا وفقا لثوابت ومبادئ ثورة السابع عشر من فبراير”، على حد قوله.

وتابع “لا تتصرفون كأوصياء علينا وانتظروا البركان القادم فالأحرار والحرائر لم يضحوا من أجل أن ترسموا لهم حياتهم السياسية فانتظروا ما يخبئه لكم الزمن ولا تنسوا أبدا أنها مأمورة وأن الدماء والأشلاء لن تضيع هباء”، وفقا لحديثه.