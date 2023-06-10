الخارجية السعودية: نأمل توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على القوانين الانتخابية

أعربت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية عن أملها في توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على القوانين الانتخابية كخطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار فيها.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية حرص المملكة على أن تكون ليبيا دولة فاعلة ومُؤثرة في مُحيطها العربي والإقليمي والدولي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو التنمية والازدهار بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ورحبت المملكة بإعلان اجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة (6+6) توافق أعضائها حول إعداد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، وذلك في ختام اجتماعاتها يومي 6 و7 يونيو الجاري في مدينة بوزنيقة المغربية.

وأضافت وزارة الخارجية أن المملكة تشيد بجهود المغرب في إنجاح الحوار والتوافق الهامّين الذي تم التوصل إليهما، بهدف تحقيق التسوية السياسية في ليبيا.