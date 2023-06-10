أمن الشاطئ يضبط 3 مطلوبين في تهم قتل وخطف ونصب

العنوان-طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، القبض على ثلاثة مطلوبين بالشاطئ بتهم تنوعت بين القتل والخطف والسرقة والنصب والاحتيال.

وتمكن أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الشاطئ من ضبط المطلوبين، ويدعى الأول “ع.ع.أ.ج” وهو مطلوب لدي النيابة العامة على ذمة واقعة مقتل أحد المواطنين بواسطة سلاح ناري في العام 2018.

ويدعى الثاني “أ.م.س.ف” ومتهم في واقعتي سرقة بالإكراه وخطف، فيما يتهم الثالث ويدعى “ع.م.ب.أ” بالنصب والاحتيال وهو مطلوب لدى قسم البحث الجنائي سبها. واتُخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين الثلاثة وجرت إحالتهم إلى الجهات المختصة.