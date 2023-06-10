شوبار: التوافق على حكومة موحدة خطوة مهمة ومطلوبة

قال المتحدث الرسمي باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شوبار، إن مفاوضات وتفاهمات لجنة 6+6 “انهارت ووصلت إلى طريق مسدود”، بسبب ارتباطها وتبعيتها للطبقة السياسية التي لا ترغب في إجراء انتخابات، وتتفق على عدم التوافق على القوانين الانتخابية بهدف إطالة الأزمة للبقاء في السلطة، وفق قوله.

أضاف في تصريحات أن الأطراف الحالية التي تقود المشهد السياسي تريد صياغة قوانين انتخابية تتيح لها الفوز بنتائج الانتخابات وتضمن لها البقاء في السلطة، وهو ما يتعارض مع مطالب الليبيين في التخلص من كل القيادات السياسية والعسكرية الحالية، التي يرون أنها السبب في الوضع الذي وصلت له البلاد.

فيما أبدى تشاؤمه بشأن قدرة ورغبة كل من البرلمان ومجلس الدولة في التوافق على الانتخابات رغم الجهود والضغوط التي تقوم بها البعثة الأممية لحل النقاط الخلافية التي تقف عائقاً أمام العملية الانتخابية.

وأكد المتحدث الرسمي لمبادرة القوى الوطنية الليبية أن التوافق على تشكيل حكومة موحدة ومحايدة، هي خطوة مهمة وإيجابية في طريق الانتخابات، لأنها ستمكن من حل معوقات إجرائها مثل التزوير في الأرقام الوطنية وجمع السلاح وخروج القوات الأجنبية فضلاً عن فرض الأمن.