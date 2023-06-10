مركز طب الطوارئ يعلن رفع درجة الجاهزية إلى القصوى استعدادا لموسم الحج

الوطن – ليبيا

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم عن رفع درجة الجاهزية إلى قصوى بجميع فروعه الشرقية والجنوبية والوسطى وفرع طرابلس إستعداداً لموسم الحج 1444هـ – 2023م .

وأكد أنه تم تجهيز اللوازم الطبية لحجاج بيت الله الحرام والتي تتضمن تجهيز أكثر من 7500 حقيبة إسعافات أولية و 10000 كتيب توعوي خاص بسلامة الحجاج و10000 مطوية توضح مناسك الحج وعدد 02 عيادات طبية داخل صالة الاستقبال بمطار معتيقة خاصة بالرجال والنساء.

وأضاف أنه تم تجهيز عدد 02 عيادات طبية داخل صالة الإستقبال بمطار سبها خاصة بالرجال والنساء و02 عيادات طبية بالقرب من مطار بنينا لاستقبال بمطار خاصة بالرجال والنساء وفريق طبي وطبي مساعد مكون من أكثر 50 فرد وأسطول سيارات إسعاف مكون من 45 سيارة مجهزة بالمسعفين على مستوى ليبيا.

وتابع ” تجهيز فريق إستقبال مكوّن من 90 فرد لخدمة الحجاج ومساعدتهم في التنقل داخل المطارات و4 صيدلية طبية خاصة بإحتياجات حالات الأمراض المزمنة وتوفير 400 كرسي عجلات متحرك داخل المطار وتوفير 30 مساعد مشي للأشخاص الذين يعانون من صعوبة في المشي.

ونوه أنه جرى العمل على تجهيز عيادة طبية بالأراضي المقدسة ستقوم بتقديم الرعاية الصحية لحجاج ليبيا لبيت الله الحرام.