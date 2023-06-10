سفارة ليبيا بالقاهرة تكرّم الباحثة “إيمان التير” لفوزها في منافسة دولية

كلف السفير محمد عبد العالي مصباح القائم بأعمال السفارة الليبية بالعاصمة المصرية القاهرة فريقا من السفارة اليوم السبت بتكريم الباحثة ايمان البشير التير بمناسبة فوزها في المنافسة الدولية الخاصة لريادة الاعمال في المجالات الطبية.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الدولي (2023 Africa Health ExCon)، وذلك بحضور كل من الدكتور أسامة كشادة مدير عام البرنامج الوطني للتميز في العلوم والتكنولوجيا بهيئة البحث العلمي والدكتور صلاح بحرون مدير عام مركز البحوث الطبية بالزاوية والدكتور بشير النوير نائب رئيس المنظمة الليبية للخبراء و الاستشارات .

وعقدت فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الأول بالقاهرة كأول مؤتمر طبي متخصص في إفريقيا خلال الفترة من 5 إلى 9 يونيو الجاري تحت رعاية وبحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، وبمشاركة واسعة من قبل أكثر من 800 ممثل للهيئات الطبية بمصر وأفريقيا.

وحصلت الباحثة ايمان البشير التير على درجة البكالوريوس من كلية التقنية الطبية بجامعة صبراته، وتحصلت على الترتيب الثاني في مسابقة تحدي المخترعين التي أقيمت في نهاية فبراير من العام الجاري 2023م بولاية ميتشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك بتصميم تطبيق هيا نتكلم للتأهيل السمعي واللفظي للأطفال زراعة القوقعة الالكترونية .

وتعد الباحثة الليبية الوحيدة التي وصلت إلى التصفيات النهائية للمسابقة، حيث وصل عدد اجمالي المشاركين الفائزين إلى (50) باحث من كافة دول العالم.