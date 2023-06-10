حراك تصحيح المسار بالزنتان يدعو لدعم اتفاق لجنة 6+6

دعا حراك تصحيح المسار بالزنتان الدول المتداخلة في الشأن الليبي والأمم المتحدة إلى دعم اتفاق لجنة 6+6 وعدم التحجج بحجج واهية والتي “مل الشعب الليبي من سماعها”.

وحث حراك تصحيح المسار بالزنتان في بيان له كل الليبيين على دعم اتفاق لجنة 6+6 وتحقيقه على أرض الواقع.

وحمل الحراك رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري مسؤولية عدم التصديق على اتفاق لجنة 6+6 المعنية بوضع القوانين الانتخابية وتقديمهم لمصلحتهم الشخصية ورضوخهم للإملاءات الخارجية.

ولفت الحراك إلى أن لجنة 6+6 قدمت مصلحة الوطن على كل المصالح وكل الضغوطات التي تواجهها.

وأعرب الحراك عن شكره للمغرب على اهتمامه وحرصه على استقرار ليبيا واستضافة لجنة 6+6 المعنية بوضع القوانين الانتخابية.