من إيطاليا.. الدبيبة يتحدث عن عملية الساحل الغربي ويدعو لإيجاد دستور للبلاد

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” إن ليبيا والليبيين هم ضحية لظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكدأ ان ليبيا بلد عبور وليست مصدرا.

وذكر الدبيبة في مقابلة مع موقع “سكاي الإيطالية”، أن الحكومة تحاول علاج هذه الظاهرة، ليس من خلال استهداف المهاجرين الذين هم الضحايا، وإنما باستهداف المنظمات التي تستغل هذه المأساة، بحسب تعبيره.

“الحكومة تتعاون مع الجميع”

واعتبر الدبيبة أن ملف الاتجار بالمخدرات وتهريب النفط من الظواهر الإجرامية التي تحاول الحكومة القضاء عليها في مناطق غرب البلاد، مؤكدا أنهم يتعاونون مع ‏جميع الفصائل السياسية، في الشرق والجنوب، باعتبار أن الجميع ضحايا المهربين الذين يعملون في البلاد.

وأضاف الدبيبة أن هذا التعاون مفتوح من أجل مصلحة ليبيا، وأنه لا يقتصر على مكافحة الظواهر الإجرامية فقط، وإنما لتحقيق وحدة ليبيا وإيجاد دستور واحد وانتخابات تعود فيها البلاد إلى الديمقراطية.

وتابع الدبيبة أن الهدف هو تحقيق السلام بين جميع الليبيين في حال من المساواة وعدم وجود تمييز بين أبناء البلاد الواحدة، بحسب تعبيره.

“لا قبول بالوجود العسكري”

وقال الدبيبة إنه لا أحد في ليبيا يريد أو يمكن أن يقبل بوجود عسكري أجنبي، مؤكدا ضرورة مغادرة كل القوات التي كانت موجودة في الماضي بحكم الأمر الواقع.

وأكد الدبيبة أنهم يقبلون بوجود القوات الموجودة على أساس اتفاقيات منتظمة موقعة بين دولتين، معتبرا جميع الأطراف الأخرى متدخّلة وغير مرحب بها، وعليها مغادرة البلاد، وفق قوله.

“الدعوة لإيجاد دستور”

وحول المسار الدستوري يتابع الدبيبة، أن ليبيا ليس بها دستور، وأنه يجب البدء بتشكيل أساس دستوري، والذي يُمكن بعده التفكير في الانتخابات، والتي يجب أن تكون نزيهة وشفافة وتسمح للجميع بالتعبير عن أنفسهم بحرية، وفقا لقوله.

وأكد الدبيبة جهوزية حكومته واستعدادها لدعم لجنة الانتخابات، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ستقدم جميع المساعدات من أجل العملية الانتخابية وحمايتها.

