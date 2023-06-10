“غيرشنسون”: الاحتياطي الأجنبي في ليبيا وصل إلى 82 مليار دولار

الوطن|رصد

أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى ليبيا “ديمتري غيرشنسون” أن الاحتياطي الأجنبي في ليبيا قد وصل إلى 82 مليار دولار بنهاية عام 2022 ما يوفر دعما كبيرا للاقتصاد حتى يكون هناك حماية من الصدمات المستقبلية.

وأثنى غيرشنسون خلال تصريحات صحفية على جهود المصرف المركزي الليبي في الحفاظ على الاحتياطي الأجنبي بالرغم من الضطرابات التي حدثت في السنوات الأخيرة.

وحول حجم الأصول المجمدة أفاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أنها بلغت 70 مليار دولار منذ عام 2011 وقد تم تجميدها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مؤكدا أن هذه الأموال المجمدة كانت لحماية الشعب الليبي.

وأشار غيرشنسون إلى أن التوقعات تشير إلى نمو اقتصاد البلاد نحو 19% في عام 2023 موضحا بأن إنتاج النفط والغاز هو الذي يحدد نمو الناتج المحلي الإجمالي.