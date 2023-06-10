مبروكة تشرف على إعداد الخطة الاستراتيجية للثقافة في ليبيا

استقبلت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مبروكة توغي أعضاء اللجنة الاستشارية لإعداد الخطة الاستراتيجية لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية للعام 2023-2028 لرصد تقدم الخطة.

وشكرت مبروكة خلال اللقاء، أعضاء اللجنة على كافة جهودهم التي بُذلت في انجاز هذا العمل، وأكدت ان نجاح وزارة الثقافة والتنمية المعرفية ينبغي أن يبنى على أساس التخطيط الاستراتيجي القائم على التحليل السليم لواقع الوزارة.

وأكد أعضاء اللجنة خلال اللقاء الالتزام بالتوقيت الزمني للخطة بعد الانتهاء من اعداد كافة مكونات الخطة، واستعداد اللجنة لتقديم كل انواع الدعم الممكنة من اجل متابعة تنفيذ الخطة.

وشهد الاجتماع التطرق الى الإطار العام للخطة والرؤية والأهداف والاولويات والنموذج الثقافي المقترح للخطة، التي تتماشي مع احتياجات ومتطلبات المجتمع الثقافية، بحسب بيانها.