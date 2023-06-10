وزارة الشؤون الاجتماعية تبحث صرف منحة الزوجة والأولاد

بحثت وزارة الشؤون الاجتماعية سير عملية صرف منحة الزوجة والأولاد ومتابعة صرف ملاحق الدفعات المستحقة للمواطنين إضافة إلى استمرار شحن بطاقات إيفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة لمن أكملن سن 18 لهذا العام وزيادة الدعم التقني للمشروع.

جاء ذلك خلال ترأس وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني لاجتماع اللجنة العليا لمشروع منحة الزوجة والأولاد بحضور أعضائها بحسب المكتب الإعلامي للوزارة.

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة التنسيق بين الوزارة والجهات ذات العلاقة وهي وزارة المالية ومصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات ومصرف ليبيا المركزي لإنجاح مشروع المنحة .

وتناول الاجتماع أيضا متابعة عمل المنصات الخاصة بالمشروع بعد تحديثها وتطويرها والتي من خلال متابعة فريق المنحة أثبتت نجاحها في خدمة المواطنين الراغبين في التسجيل والاستعلام بكل سهولة من خلال الدخول على تطبيقات منصات مشروع المنحة.

واكدت معالي الوزير ضرورة متابعة المبالغ المالية المحالة للمصارف واستعرضت خلال الاجتماع توصيات اللجنة المشكلة بالخصوص.

واتفقت اللجنة على عقد اجتماع موسع مع المصارف لبحت سبل تسريع عمليات الصرف ومتابعة المخصصات.