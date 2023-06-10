جامعة مصراتة توقيع اتفاقية تعاون مع أكاديمية ادوكاتيفا الطبية في بلغراد

الوطن – رصد

أعلنت السفارة الليبية في بلغراد عن انتهاء جامعة مصراتة زيارة علمية لعدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية في جمهورية صربيا تلبية لدعوة من السفير محمد بن غلبون.

وأضافت السفارة في تغريدة عبر تويتر أن الزيارة أسفرت عن عقد عدة لقاءات ومباحثات نتج عنها توقيع اتفاقية تعاون مع أكاديمية ادوكاتيفا الطبية تهدف الى تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك وكافة مجالات البحث العلمي.

وجاءت الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الرسمية السابقة من مسؤولين بقطاع التعليم في ليبيا بدءً من زيارة وزير التعليم العالي ورئيس الأكاديمية الليبية تأكيداً لدور السفارة الهادف إلى تعزيز التبادل الثقافي والعلمي والاستفادة من الخبرات المختلفة بين البلدين.