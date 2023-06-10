مدير الخطوط الأفريقية: سنكمل طلاء طائرتنا العائدة من تركيا بعد موسم الحج

برر مدير عام شركة الخطوط الجوية الأفريقية مصباح فضل، مخالفة المواصفات القياسية في طلاء طائرتها المستأجرة لدى الخطوط التركية.

وقال فضل في تصريح صحفي إن الطائرة كانت مؤجرة للخطوط التركية وفق عقود مسبقة، والعقد ينص على أن الطائرة تعود كما سلمتها الشركة.

وأضاف: “بالنسبة للطلاء نحن مقبلون على موسم حج، وسلمت الطائرة باللون الأبيض دون أي شعار أو أي كتابة، فرضنا عليهم وضع اسم الشركة الأفريقية وحروف التسجيل، ومن ناحية الطلاء سيتم بعد انتهاء موسم الحج”.

وأوضح مدير الشركة أن “عملية الطلاء تحتاج إلى وقت”، متابعا: إذا بدأنا فيها سيحدث إرباك لتسيير رحلات الحجاج، ولراحة الحجاج أصررنا على دخولها للعمل لتسيير الرحلات في أوقاتها دون تأخير.

واستكمل فضل: “الطائرة عادت وكأنها خارجة من المصنع واستلمت كما سلمناها للخطوط التركية، وأجريت لها صيانة محركاتها، وتم تجديدها بالكامل، وكذلك منظومات الهبوط وكل الأمور الفنية”.

وأشار إلى أن الطائرة التي عادت من إسطنبول خضعت لتجربة طيران لمدة اكثر من 3 ساعات قبل استلامها بإشراف عدد من المهندسين الخبراء وجرت متابعتها خطوة بخطوة.

وواصل: “ستقلع في أول رحلة لها الأحد أو الاثنين وحمولتها حوالي 291 راكبا، وتحتوى على مقاعد درجة أولى خصصت لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة”.