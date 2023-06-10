بنغازي| ملتقى تعريفي حول مشروع التوعية بقانون 59 للإدارة المحلية

بنغازي 10 يونيو 2023 (وال) _ نظم في مدينة بنغازي مساء اليوم السبت، ملتقى تعريفي حول مشروع زيادة توعية المواطنين بقانون رقم (59) ومسؤولياتهم تجاه بلدياتهم، وذلك بإشراف منظمة الميزان للتنمية والمجلس البلدي بنغازي، وبدعم من المنظمة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج تقارب (خدمات البلدية بمشاركة مجتمعية).

وكالة الأنباء الليبية التقت خلال الملتقى، عضو منظمة الميزان ومنسق المشروع فرج الكويري، حيث أوضح لمراسل (وال): إن ملتقى اليوم يهدف إلى توعية المواطنين بمشروع قانون (59) للإدارة المحلية، بخصوص معرفة مهام البلديات (كالمهام المحلية، كيفية توزيع الإرادات، كيفية الترشح، كيفية عمل البلدية و الأعمال التي تسير في البلدية).

وأضاف الكويري: يستهدف المشروع كافة الشباب سواء المستشارين أو الكشافة أو نشطاء المجتمع المدني والأمنيين.

وفي السياق، قال المدرب في منظمة الميزان للتنمية محمود الكاديكي: قمنا خلال الملتقى بشرح مفهوم البلدية والمحلات والمحافظات، كمكونات للإدارة المحلية التي ينص عليها القانون، إضافة إلى توضيح اختصاصات كل فرع من هذه المكونات.

و أشار الكاديكي إلى إنه تم التوصل في نهاية الملتقى لجملة من المعلومات المهمة للمواطن، لمعرفة حق بلديته اتجاهه وواجباته اتجاه بلديته أو دولته.

من جهته، قال المدير التنفيذي للحملة المهندس إيهاب بن عيسى: إن هذه الحملة التوعوية تهدف إلى تعزيز الثقة بين البلدية والمواطن، من خلال التعريف الصلاحيات الممنوعة إلى البلديات وفقا للقانون (59) لعام 2021م.

وأكمل: تهدف الحملة أيضاً إلى معرفة المعوقات والعراقيل التي تحول دون تنفيذ المسؤوليات المناطة بالبلدية، و المتمثلة في تحسين الخدمات المحلية للمواطنين.

الجدير بالذكر، إن قانون (59) للإدارة المحلية هو قانون أصدرته السلطة التشريعية لتنظيم الإدارة المحلية في ليبيا عام 2012م.(وال _ بنغازي) ه ع

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