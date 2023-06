خلال لقائه بهم في روما.. الدبيبة يشدد على ضرورة تنظيم ملف “المرضى والمصابين”

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة تنظيم ملف المرضى الجرحى، واصفا إياه بأنه “يعاني فسادا ومشاكل يصل عمرها إلى سنوات طويلة”

جاء ذلك خلال حديثه لعدد من المرضى والجرحى بالعاصمة الإيطالية روما، أثناء استقباله لهم في مقر إقامته هناك.

واعتبر الدبيبة أن إحالة المبالغ كودائع لا يساعد الملحقيات الصحية في تقديم الخدمة، مصدرا تعليماته بضرورة تحديد كل جريح ومريض وقِيَم علاجه وإقامته ومدتها، ويحال كتفويضات صادرة بأسمائهم من ليبيا.

وأكد الدبيبة أن الاهتمام بكافة المواطنين الإيطاليين هو “مسؤولية تقع على عاتقنا جميعا”، وفق تعبيره.

وأكد الدبيبة أن العمل مستمر لتنظيم هذا الملف، سواء ما يخص الجرحى أو المرضى، والقضاء على الفساد وسوء الإدارة الذي صاحب العمل خلال السنوات الماضية.

وكان الدبيبة قد بدأ زيارة رسمية لإيطاليا الأربعاء، شهدت توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات متعددة، ولقاءات مع أبرز مسؤولي الحكومة الإيطالية السياسيين والاقتصاديين.

ووقعت حكومة الوحدة عدة اتفاقيات في مجالات النفط والغاز والاستثمار مع الحكومة الإيطالية بالعاصمة روما.

فيما أكد الدبيبة لميلوني أن بلاده وضعت لنفسها هدف إمداد الأسواق في إيطاليا وأوروبا بالغاز الطبيعي، حسبما ما أفادت به وكالة نوفا.

ووفق نوفا، اعتبر الدبيبة أن ميلوني قادرة على اتخاذ القرارات، موضحا أنها تضع عينيها على ليبيا، وأن إيطاليا هي بوابة بلاده لأوروبا.

ووفق حكومة الوحدة، وقعت ليبيا وإيطاليا مذكرات تفاهم في مجالات النفط والغاز الطبيعي، والاستثمار المشترك في المناطق المغمورة بمنطقة حوض المتوسط والمناطق اليابسة بحوض غدامس.

كما تم توقيع اتفاقيات الربط الكهربائي والهجرة وحماية الحدود، إضافة لتفعيل عقدي محطتي معالجة المياه والصرف الصحي، واتفاقية لربط ليبيا مع إيطاليا بالكابل البحري.

كما ناقشت الحكومتان رفع الحظر الجوي عن الطيران المدني الليبي في إيطاليا وتحديد موعد نهائي لذلك.

وبحث الجانبان الخطوات اللازمة لإنشاء اللجنة العليا الليبية الإيطالية، وانعقاد المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي على هامش أول اجتماع للجنة، وفق الحكومة.

وأفادت الحكومة بأن الدبيبة أكد لزوم اتخاذ خطوات فعلية لتسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين، مشددا على أهمية العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا، ودعمها وتطويرها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين

كما أن وفدا حكوميا إيطاليا على رأسه ميلوني، ونائبها ووزير خارجيتها أنطونيو تاياني، زار طرابلس في 28 يناير، لإبرام اتفاقيات عدة، بينها استكشاف وتطوير ومقاسمة الإنتاج مع شركة إيني الإيطالية.

المصدر: حكومتنا + نوفا + حكومة الوحدة الوطنية + ليبيا الأحرار

