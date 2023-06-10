“الكيلاني” تناقش عملية صرف منحة الزوجة والأولاد

الوطن – ليبيا

عقدت اللجنة العليا لمشروع منحة الزوجة والأولاد اجتماعا برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة المنتهية وفاء أبو بكر الكيلاني وبحضور أعضاء اللجنة.

وناقش الاجتماع سير عملية صرف المنحة ومتابعة صرف ملاحق الدفعات المستحقة للمواطنين إضافة إلى استمرار شحن بطاقات إيفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة لمن اكملن سن 18 لهذا العام بالإضافة إلى زيادة الدعم التقني للمشروع .

وتناول الاجتماع متابعة عمل المنصات الخاصة بالمشروع بعد تحديثها وتطويرها والتي من خلال متابعة فريق المنحة أثبتت نجاحها في خدمة المواطنين الراغبين في التسجيل والاستعلام بكل سهولة من خلال الدخول على تطبيقات منصات مشروع المنحة.

من جانبها شددت الكيلاني خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة التنسيق بين الوزارة والجهات ذات العلاقة وهي وزارة المالية ومصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات ومصرف ليبيا المركزي والذين شكرتهم على تعاونهم في انجاح مشروع المنحة .

وأكدت على ضرورة متابعة المبالغ المالية المحالة للمصارف استعرضت خلال الاجتماع توصيات اللجنة المشكلة بالخصوص واتفقت اللجنة على عقد اجتماعا موسعا مع المصارف لبحث سبل تسريع عمليات الصرف ومتابعة المخصصات.

وختمت بشكر كافة الجهود المبذولة من فريق المشروع وأعضاء اللجنة والجهات ذات العلاقة.