المزوغي: الدبيبة بتأسيسه جهاز القوي المساندة يقول أنا ومن بعدي الطوفان

قال ميلاد المزوغي، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إن الجهاز الوطني للقوى المساندة الذي سيؤسسه عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المنتهية، على شاكلة الحشد الشعبي في العراق (20 عاما من الدمار والخراب ونهب الأموال العامة واستفراد فئة دون غيرها بالسلطة وساحة صراع للقوى الأجنبية)، وقوات الدعم السريع في السودان (الحرب الدائرة الآن والتي راح ضحيتها الشعب وفقد مقدراته) مع اختلاف في المسمى ولكنه في حقيقة الأمر جسم مواز للمؤسسة العسكرية والأمنية، والهدف إفشال أي جهد أو محاولة لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وهذا ما يريده الرعاة الإقليميين، الدبيبة يقول بهذه الخطوة، أنا ومن بعدي الطوفان.

أضاف في مقال بإحدى المواقع الإخبارية “لن تكون هناك دولة دون وجود مؤسسة عسكرية وأمنية ولاؤها للوطن، المؤكد أن الثوار سيغتنمون هذه الفرصة بتشكيل الجسم الموازي وتكون لهم جولة، ولكن هل بإمكانهم بناء دولة عصرية مدنية؟ الشواهد تدل على عكس ذلك، فمن يدعون الثورية هم من يسيطرون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على زمام الأمور في البلاد، وتعج بهم سفاراتنا ولا يفقهون شيئا في الدبلوماسية، من خلال التشكيلات المسلحة وبالأخص في الجزء الغربي من البلاد حيث مراكز صنع القرار والمال العام. كنا ننتظر الانتخابات البرلمانية والتشريعية لتنتهي الفترة الانتقالية، ولكننا بهذا القرار غير الصائب بتوقيته بعد أن لمسنا تحولا جادا في مواقف الفرقاء نحو الوحدة، نخشى على البلد من الضياع، فالعسكر النظاميون لن يرضوا بأن يكونوا تحت رحمة التشكيلات المسلحة التي سلبتهم دورهم وهمشتهم، بل وتطاولت عليهم، وكذا المدنيون من أبناء الوطن الذين ملوا الواقع المرير وكانوا يطمحون إلى بناء الدولة المدنية من خلال صناديق الاقتراع لا صناديق الذخيرة التي من خلالها وبواسطتها يتم التحكم في شؤون البلاد”.