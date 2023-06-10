الخارجية السعودية: نأمل توقيع الليبيين على القوانين الانتخابية لإنهاء الأزمة

رحبت وزارة الخارجية السعودية بإعلان اجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6+6) في ختام اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة المغربية، عن توافق أعضائها حول إعداد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: “تشيد المملكة بجهود المملكة المغربية في إنجاح الحوار والتوافق الهامّين الذي تم التوصل إليهما، بهدف تحقيق التسوية السياسية في ليبيا”.

وأعرب البيان عن أمل وزارة الخارجية السعودية في توقيع الأطراف الليبية بشكلٍ رسمي على القوانين الانتخابية، كخطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، وحرصها على أن تكون ليبيا دولة فاعلة ومُؤثرة في مُحيطها العربي والإقليمي والدولي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو التنمية والازدهار.