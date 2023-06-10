ليبيا.. الشؤون الاجتماعية تتابع سير عمل منحة الزوجة والأولاد وبطاقات إيفاء

عقدت اللجنة العليا لمشروع منحة الزوجة والأولاد، اجتماعاً برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الليبية وفاء أبوبكر الكيلاني، وبحضور أعضائها لمناقشة سير عملية صرف المنحة.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية إنه تم خلال الاجتماع متابعة صرف ملاحق الدفعات المستحقة للمواطنين إضافة إلى استمرار شحن بطاقات إيفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة لمن أكملن سن 18 لهذا العام، وزيادة الدعم التقني للمشروع.

وشددت وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة التنسيق بين الوزارة والجهات ذات العلاقة وهي وزارة المالية ومصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات ومصرف ليبيا المركزي والذين شكرتهم علي تعاونهم في انجاح مشروع المنحة.

كما تناول الاجتماع أيضاً متابعة عمل المنصات الخاصة بالمشروع بعد تحديثها وتطويرها والتي من خلال متابعة فريق المنحة أثبتت نجاحها في خدمة المواطنين الراغبين في التسجيل والاستعلام بكل سهولة من خلال الدخول على تطبيقات منصات مشروع المنحة.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية على ضرورة متابعة المبالغ المالية المحالة للمصارف استعرضت خلال الاجتماع توصيات اللجنة المشكلة بالخصوص واتفقت اللجنة علي عقد اجتماعاً موسعاً مع المصارف لبحت سبل تسريع عمليات الصرف ومتابعة المخصصات.

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