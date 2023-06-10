“تصحيح المسار الزنتان” يستنكر تصرفات “صالح” و “المشري”

الوطن/رصد

أصدر حراك تصحيح المسار بمدينة الزنتان، اليوم السبت، بيانًا يعلنون فيه دعمهم لاتفاقية لجنة 6+6، ويستنكرون تصرفات رئيسي مجلس النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري.

وجاء نص البيان كالتالي:” نحن حراك تصحيح المسار بمدينة الزنتان، نشكر المملكة المغربية على اهتمامها وحرصها على استقرار ليبيا واستضافتها لجنة 6+6 الذين قدموا مصلحة الوطن على كل المصالح وكل الضغوطات التي تواجههم كما نكبر شجاعتهم بالإعلان عن هذا الاتفاق لليبيين وتحمل المسؤولية التاريخية لفشل كلا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة بعدم التصديق على هذا الاتفاق وتقديمهم لمصلحتهم الشخصية ورضوخهم للاملاءات الخارجية”.

وأكدوا خلال البيان على أن لجنة 6+6 قد وأنجزوا ماكان ينتظره منهم الليبيون، والآن مسؤولية كل الليبين في دعم هذا الاتفاق وتحقيقه على أرض الواقع.

وبينوا أن على كل الدول المتدخلة في الشأن اليبي التي تدعي حرصها على تحقيق الاستقرار في ليبيا وكذلك الأمم المتحدة، أن يثبتوا صدق نواياهم بدعمهم بشكل معلن لاتفاق لجنة 6+6 وعدم التحجج بحجج واهية مل الشعب الليبي من سماعها.