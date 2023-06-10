كريكش: قوانين “6+6” الانتخابية غير قابلة للتطبيق

رأى مدير مركز بيان للدراسات نزار كريكش، أن اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري “6+6” لم تنجح في الوصول إلى قوانين للانتخابات قابلة للتطبيق.

وقال كريكش في تصريحات صحفية، إن المسألة ليست في إصدار التشريعات، بل في تطبيق هذه التشريعات وإمكانية حدوث توافق حولها، مشيرا إلى أن لجنة “6+6” لم يكن لديها فكر فلسفي يجعل القوانين قابلة للتطبيق.

وأضاف كريكش في تصريحاته من اسطنبول، أن المخرجات النهائية لم تكن واضحة، لافتًا إلى أن رئيسي مجلسي النواب والدولة كانا يعرفان هذا الأمر ولكن يبدو أنهما لم يكن لديهما تصور حقيقي لما أقر في اللجنة، فبدأ الخلاف بين عقيلة صالح وخالد المشري.

وتابع أن الطرفين تصورا أن الأمر قد لا يكون في مصلحتهما، أو قد تكون هناك بعض الثغرات التي ستؤثر على العملية الانتخابية في المستقبل، وحدث جدل وخلاف بينهما في بعض القضايا، وفق قوله.

وبشأن الأمور التي يعترض عليها خالد المشري وعقيلة صالح، أوضح كريكش أن المشري راعى وتأنى في البت في بعض النقاط التي تتعلق بقانون الانتخابات، خاصة موضوع مزدوجي الجنسية، أما عقيلة صالح فكان راضيًا عن قضية الجنسية بل أراد المزيد، مشيرًا إلى أنه كان معترضًا على توزيع المقاعد في البرلمان، على حد قوله.