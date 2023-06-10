الحويج يزور المركز الليبي لبحوث ودراسات الطاقة الشمسية

قام وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، محمد الحويج يوم الخميس 8 يونيو 2023 م بزيارة المركز الليبي لبحوث ودراسات الطاقة الشمسية رفقة مستشار الوزير شذر الصيد وخبير الاصلاحات الاقتصادية الدكتور حسين العمامي .

التقى الوزير مع المدير العام للمركز الدكتور يوسف النعاس وعدد من مديري الادارات والموظفين بالمركز للاطلاع على نشاط المركز في متابعة توريد الأجهزة والمعدات الخاصة بإنتاج الطاقة الشمسية وفق المواصفات القياسية ووضع ضوابط بشأن توريد اللوحات الشمسية الحديثة المولدة للطاقة حسب المواصفات المطلوبة للبيئة الليبية و تحمي المستهلك ، إضافة الى دوره في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأثنى الوزير على جهود إدارة المركز والموظفين في تفعيل المركز وتطوير الأداء بالتقسيمات الإدارية والفنية التابعة له، داعياً الى تعزيز التعاون مع قطاعات الصناعة والزراعة والاستثمار واعداد الدراسات اللازمة بمشاركة الأكاديميين وأصحاب الأفكار الريادية وتنفيذ مشاريع استثمارية للطاقة المتجددة عبر القطاع الخاص تسهم في التنمية والتنوع الاقتصادي.

كما قام الحويج بجولة في الأقسام والمعامل الفنية للوقوف على سير العمل، والاطلاع على مشروع الطاقة الشمسية الذي تم تنفيذه داخل المركز، بحسب بيانه.