التكبالي: قرارات لجنة 6+6 ملغومة والتدخلات في اللجنة كانت كثيرة من جميع الأطراف

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي إن قرارات لجنة 6+6 ملغومة، والدول التي قالت أنها تؤيد كل شي خرج من اللجنة، ربما لم تدرس القرارات بطريقة دقيقة أو أنها تريد أن تدخلنا إلى مشكلة أخرى مثل التي حدثت في مؤتمر جنيف.

وأضاف التكبالي أن التدخلات في لجنة 6+6 كثيره من كل الأطراف، مضيفاً لا يستطيع تجاوز النقاط الصغيرة التي تقول أن المترشح يجب أن يكون مقيماً في ليبيا.

وتابع الذين يتحصلون على بطاقات إقامة مثلاً في اسبانيا وايطاليا أو في أي مكان آخر، تقول أنها تركت كل شيء لمفوضية الانتخابات.