القاضي: ندعم التوافقات التي حققتها لجنة “6+6” وإصدارها القوانين الانتخابية

قال رئيس حزب اليسار الديمقراطي بنور القاضي إن الحزب يدعم التوافقات التي حققتها لجنة 6+6 وإصدارها القوانين الانتخابية ونستبشر بها خيراً.

وأضاف القاضي أن القوانين الصادرة عن اللجنة أقصى توافق يمكن الوصول إليه في هذه المرحلة، وحزبنا يؤيد توافق أكبر في المستقبل ضمن مرحلة مستقرة دائمة.

وتابع الحزب يؤيد هذا التوافق للخروج من هذه المرحلة الانتقالية التي استمرت قرابة 12 عاماً، مشيراً إلى أن الشارع الليبي ملّ الأجسام التشريعية التي استمرت طويلا في السلطة ونسعى إلى انتخابات تجدد الشرعية.

وذكر القاضي أن المعارضون لهذه القوانين غير مبالين بالأوضاع التي وصلت إليها البلاد من تردي وضع اقتصادي وفرقة وتشتت.