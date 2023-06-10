| “مركز مدافع” ينشر ورقة حول البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا

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2023/06/17 على الساعة 06:52

: نشر مركز مدافع لحقوق الإنسان، الجمعة، ورقة بعنوان “البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا.. التحديات والإنجازات والطريق إلى الأمام”، وذلك تقييما لعملها بعد انتهاء ولايتها في مارس 2023.

وحسب الموقع الإلكتروني للمركز، “يتتبع القسم الثالث من الورقة جهود مناصرة المجتمع المدني من أجل إنشاء بعثة تقصي الحقائق وتجديد ولايتها في مواجهة تلاشي دعم الدولة بمرور الوقت ويحلل القسم الرابع محتوى التفويض ونطاقه، لا سيما في ضوء تفسير بعثة تقصي الحقائق. ويركز القسمان الخامس والسادس على التحديات والعقبات التي واجهتها بعثة تقصي الحقائق طوال فترة تفويضها والنتائج الرئيسة لتحقيقاتها، على التوالي”.

و”يوضح القسم السابعة بالتفصيل آليات المتابعة الدولية المحتملة للتحقيق في الجرائم الدولية في ليبيا ومحاكمة الجناة المزعومين. ويقدم القسم الثامن بعض التوصيات للسلطات الليبية والمجتمع الدولي”.

وفيما يلي رابط الورقة:

البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا.. التحديات والإنجازات والطريق إلى الأمام