الداخلية الإيطالية: ليبيا ليست ميناء آمن لإعادة المهاجرين غير النظاميين

الوطن/ رصد
قال وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الإيطالية نيكولا مولتيني، في تصريحاتٍ صحفية، إن ليبيا ليست ميناء آمناً لإعادة المهاجرين غير النظاميين.
وأضاف : “عندما أفكر في بلد آمن خارج حدود الاتحاد الأوروبي، ومن ثم بلد ثالث آمن، حيث يوجد احترام للحقوق الأساسية، فمن الواضح أنني لا أفكر في ليبيا”
وتابع كلامه قائلاً: ” إنها ليست دولة آمنة، ولكن يمكن العثور على موانٍ آمنة، لإجراء عمليات إعادة إلى الوطن أو الطرد أو مكان لإقامة مراكز استقبال لتقديم طلبات اللجوء”.
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