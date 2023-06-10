الداخلية الإيطالية: ليبيا ليست ميناء آمن لإعادة المهاجرين غير النظاميين

الوطن/ رصد

قال وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الإيطالية نيكولا مولتيني، في تصريحاتٍ صحفية، إن ليبيا ليست ميناء آمناً لإعادة المهاجرين غير النظاميين.

وأضاف : “عندما أفكر في بلد آمن خارج حدود الاتحاد الأوروبي، ومن ثم بلد ثالث آمن، حيث يوجد احترام للحقوق الأساسية، فمن الواضح أنني لا أفكر في ليبيا”

وتابع كلامه قائلاً: ” إنها ليست دولة آمنة، ولكن يمكن العثور على موانٍ آمنة، لإجراء عمليات إعادة إلى الوطن أو الطرد أو مكان لإقامة مراكز استقبال لتقديم طلبات اللجوء”.