السايح: روسيا تقدم المساعدة الفنية لتسهيل العملية الانتخابية في ليبيا

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، إن روسيا أعربت عن دعمها للانتخابات المنتظرة في ليبيا، مشيرًا إلى أنها عرضت تقديم المساعدة الفنية لتسهيل العملية الانتخابية.

وأوضح السايح، في تصريحات صحفية، أن “زيارة وفد السفارة الروسية في ليبيا إلى المفوضية في 14 أيار/مايو الماضي كانت في إطار دعم العملية السياسية عموماً والعملية الانتخابية على وجه الخصوص”.

وأضاف السايح أن “الوفد الروسي عرض المساعدة الفنية، وكذلك المشاركة في مراقبة الانتخابات من خلال دعوة بعض المنظمات الروسية المتخصصة في هذا المجال”.

وتابع: “كما تلقينا دعوة لزيارة الإدارة الانتخابية في روسيا والاطلاع على التجربة الروسية في هذا المجال”.

وحول ما إذا كانت مفوضية الانتخابات الليبية ستنسق مع دول عربية أو غير عربية للإشراف على العملية الانتخابية، قال السايح إنه “من المؤكد أن تتم دعوة العديد من المنظمات الدولية الناشطة في مجال مراقبة الانتخابات، كما جرت العادة في الانتخابات التي أُجريت في السابق، والتنسيق يتم مع المنظمات مباشرةً وليس مع الدول”.

وأكد بوتين، في وقت سابق، أن روسيا مهتمة بحل الصراع طويل الأمد في ليبيا وتعول على استئناف العمل معها في جميع المجالات.