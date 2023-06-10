وهيبة لـ (وال) : المجلس الرئاسي يُرحّب بالنتائج التي توصلت إليها لجنة ( 6+6 ) ويدعم كل ما يؤدي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية غير إقصائية

طرابلس 10 يونيو 2023 (وال)- جدّد المجلس الرئاسي على لسان الناطقة باسمه نجوى اوهيبة، ترحّيبه بالنتائج التي توصلت إليها لجنة ( 6+6 ) ودعمه لكل ما يؤدي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية غير إقصائية دون تأجيل.

وقالت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى اوهيبة – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن “المجلس رحّب بشكلٍ واضح بالنتائج التي توصلت إليها لجنة (6+6 ) عقب اجتماعاتها التي تمت في ضيافة المملكة المغربية، ويتطلع إلى أن يصدر مجلس النواب القوانين الانتخابية بشكلها النهائي”.

وأضافت اوهيبة أن المجلس ورئيسه محمد المنفي يُرحّب ويدعم كل ما يؤدي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية غير إقصائية ودون تأجيل.

وبحسب تصريح وهيبة لـ (وال)؛ فإن المجلس الرئاسي يُبدئ استعداده للتشاور الموسع مع كل المؤسسات المعنية والقوى الوطنية، بمشاركة البعثة الأممية لضمان استمرار الاستقرار الحالي وتهيئة الأجواء للانتخابات.(وال)

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