شركة الكهرباء الليبية تجري صيانة للوحدة الغازية الخامسة بمحطة كهرباء الزويتينة

نشرت شركة الكهرباء الليبية اليوم السبت، متابعة لعمليات صيانة للوحدة الغازية الخامسة بمحطة كهرباء الزويتينة، في إطار متابعة أعمال الصيانات لمحطات الإنتاج على مستوى المناطق.

وقالت الشركة إن أعمال الصيانة للوحدة الغازية الخامسة اشتملت على صيانة الخراقات وناشر الغاز ذات القدرة الإنتاجية 250 ميغاوات والتي تدار بواسطة فنيي ومهندسي المحطة بمشاركة دائرة صيانة الجهد الفائق الشرقية التابعة للإدارة العامة لنقل الطاقة.

وأشارت شركة الكهرباء الليبية إلى هذه الأعمال تأتي ضمن خطة مجلس إدارة الشركة لاستكمال أعمال العمرات الجسيمة والصيانات لوحدات الإنتاج دعماً للشبكة الكهربائية وللرفع من كفاءتها الإنتاجية.

