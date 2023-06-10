بتنفيذ لجنة إعادة الإعمار.. افتتاح سوق الفندق البلدي في بنغازي

الوطن| رصد

افتتحت بلدية بنغازي سوق الفندق البلدي لبيع الخضروات والفواكه بحلته الجديدة، وذلك بحضور كلًا من، وكيل وزارة الداخلية، ورئيس المجلس التسييري للبلدية، ومدير أمن بنغازي، ومدير جهاز المُدن التاريخية بنغازي، ورئيسغرفة التجارية والصناعة والزراعة بنغازي، ومدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي، وممثلي عن جهار الحرس البلدي بنغازي وعدد منالجهات العامة وتجار الفندق البلدي والمواطنين.

والجدير بالذكر، أن لجنة إعادة الإعمار والاستقرار قد قامت بأعمال الصيانة اللازمة لسوق الفندق البلدي لبيع الخضروات والفواكه، وذلك بعد تعرضه للأضرار جراء الحرب على الإرهاب.

وشملت أعمال الصيانة التي قامت بها لجنة إعادة الإعمار والاستقرار صيانة شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والإنارةالعامة والأرضيات والجدران والواجهات والطرق الداخلية ودورات المياه ورصف الساحات الداخلية، وكذلك وإقامة مقرات ونقاط مراقبة وتفتيش لكل من مركز الرقابة على الأغذية وجهار الحرس البلدي والأمن وذلك بإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.