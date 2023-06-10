البنك الدولي: ارتفاع معدلات البطالة في ليبيا عند 19.6 %

أكد البنك الدُّوَليّ ارتفاع معدلات البطالة في ليبيا عند 19.6 في المئة، حيث أن أكثر من 85 في المئة من السكان النشطين اقتصاديًا يعملون في القطاع العام والاقتصاد غير الرسمي.

وأوضح في تقريره الأخير أن الاقتصاد شهد في عام 2022 انكماشا بـ1.2 في المئة وسط تضخم مدفوع بدرجة كبيرة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والإسكان والكهرباء، حيث وصل المؤشر الرسمي لأسعار المستهلكين إلى 4 في المئة نهاية 2022، في حين شهدت سلة الحد الأدنى من الإنفاق الغذائي التي تلبي الاحتياجات الأساسية زيادة قياسية بلغت 38 في المئة في الأسعار.

وقال المحلل الاقتصادي أحمد المبروك إن ارتفاع معدلات البطالة في ليبيا سببها الانقسام السياسي الذي ينعكس على سوق التوظيف، بالإضافة إلى عدم وجود رؤية استراتيجية لتطوير سوق العمل وملائمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق وغياب التأهيل والتدريب منذ سنة 2011.

وشهدت الأعوام الأخيرة ارتفاعًا في عدد الداخلين إلى سوق العمل بمختلف المناطق الليبية، خصوصًا بالمناطق النائية والجنوبية، بسبب عدم وجود وظائف حكومية.