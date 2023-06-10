افتتاح الفندق البلدي.. تحت تنفيذ لجنة إعمار واستقرار بنغازي

افتتحت بلدية بنغازي سُوق الفندق البلدي لبيع الخضروات والفواكه بِحُلته الجديدة بعد صيانته من قبل لجنة إعادة الإعمار والاستقرار.

وذكرت بلدية بنغازي في بيان إن الاحتفالية حضرها وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم ورئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس الصقر عمران بوجواريـ ومدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي ومدير جهاز المُدن التاريخية بنغازي المكلف مُحيي الدين مخلوف، ورئيس غُرفة التجارية والصناعة والزراعة بنغازي صالح العبيدي، ومدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي ناصر الكاديكي، ومُمثلون عن جهار الحرس البلدي بنغازي وعدد من الجهات العامة وتُجار الفندق البلدي والمواطنين.

وكان الفندق البلدي الذي يعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي تعرض للأضرار جراء الحرب على الإرهاب، وقامت البلدية من خلال لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بأعمال الصيانة التي تشمل أعمال صيانة شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والإنارة العامة والأرضيات والجُدران والواجهات والطُرق الداخلية ودورات المياه ورصف الساحات الداخلية وإقامة مقرات ونقاط مراقبة وتفتيش لكل من مركز الرقابة على الأغذية وجهار الحرس البلدي والأمن وذلك بإشراف مكتب المشروعات بالبلدية .