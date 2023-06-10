إعادة افتتاح سوق الفندق البلدي في بنغازي بعد تجديده

أفتتح اليوم السبت سوق الفندق البلدي لبيع الخضروات والفاكهة بعد تجديده، بحضور وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، ورئيس المجلس التسييري للبلدية، الصقر عمران بوجواري، ومدير أمن بنغازي، اللواء نوري الساعدي.

كما حضر الافتتاح مدير جهاز المدن التاريخية بنغازي المكلف، محي الدين مخلوف، ورئيس غرفة التجارية والصناعة والزراعة بنغازي صالح العبيدي، ومدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي ناصر الكاديكي، وممثلي عن جهار الحرس البلدي بنغازي وعدد من الجهات العامة وتجار الفندق البلدي والمواطنين.

وكان سوق الفندق البلدي تعرض للأضرار جراء الحرب على الإرهاب وقامت البلدية من خلال لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بأعمال الصيانة.

وشملت الأعمال صيانة شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والإنارة العامة والأرضيات والجدران والواجهات والطرق الداخلية ودورات المياه ورصف الساحات الداخلية وإقامة مقرات ونقاط مراقبة وتفتيش لكل من مركز الرقابة على الأغذية وجهار الحرس البلدي والأمن وذلك بإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

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