بليحق: رئيس مجلس النواب يبحث مع وفد أعيان “زليتن” مستجدات الأوضاع في البلاد

ناقش رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”، اليوم السبت، بمكتبه بمدينة القبة، مع وفد من أعيان ومشايخ وحكماء مدينة زليتن، مستجدات الأوضاع في البلاد على جميع الأصعدة.

ووفق بيان صادر عن المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، “عبدالله بليحق”، تطرق الاجتماع الذي حضرته النائبة عن مدينة درنة “انتصار شنيب”، وأعيان ومشايخ من زليتن في درنة، إلى «مجهودات مجلس النواب في سبيل إنهاء الأزمة الليبية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقًا لتطلعات وطموحات الشعب الليبي وتحقيقًا لإرادته»،

وعبّر وفد أعيان زليتن عن دعمهم لمجلس النواب ورئيسه في «خطواته ومساعيه الوطنية لإنهاء الأزمة الليبية والوصول بالبلاد إلى بر الأمان»، كما عبرو عن استعدادهم لتقديم «أي دعم في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية والوصول بالبلاد إلى مرحلة الأمن والاستقرار».