| وهيبة: “الرئاسي” مستعد للتشاور مع كل القوى الوطنية لتهيئة الأجواء للانتخابات

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2023/06/10 على الساعة 23:21

: أبدى المجلس الرئاسي، اليوم السبت، استعداده للتشاور الموسع مع كل المؤسسات المعنية والقوى الوطنية بمشاركة البعثة الأممية لضمان استمرار الاستقرار الحالي وتهيئة الأجواء للانتخابات، على ما أعلنت الناطقه باسمه، نجوى وهيبة.

وجدد المجلس الرئاسي على لسان الناطقة باسمه نجوى وهيبة، ترحيبه بالنتائج التي توصلت إليها لجنة ( 6+6 ) ودعمه لكل ما يؤدي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية غير اقصائية، ودون تأجيل، حسب تصريح إلى وكالة الأنباء الليبية “وال” نقلته صفحة المجلس على “فيسبوك”.

وعبر المجلس عن تطلعه إلى أن يصدر مجلس النواب القوانين الانتخابية بشكلها النهائي، وأضافت وهيبة، أن “المجلس رحب بشكل واضح بالنتائج التي توصلت إليها لجنة (6+6 ) عقب اجتماعاتها التي عقدت في بوزنيقة المغربية”، مشيرة إلي أن أن المجلس ورئيسه محمد المنفي يرحب ويدعم كل ما يؤدي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية غير اقصائية، ودون تأجيل.