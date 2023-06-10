رئيس مجلس النواب يبحث مع وفداً من زليتن آخر المستجدات السياسية

التقى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة اليوم السبت، وفداً من أعيان ومشايخ وحكماء مدينة زليتن بحضور عضو مجلس النواب عن مدينة درنة انتصار شنيب، وعدد من أعيان ومشايخ وحكماء زليتن في مدينة درنة.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب إن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في البلاد على كافة الأصعدة، حيث أطلع رئيس مجلس النواب الوفد على آخر المستجدات السياسية ومجهوداته ومجلس النواب في سبيل إنهاء الأزمة الليبية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقاً لتطلعات وطموحات الشعب الليبي وتحقيقاً لإرادته.

وعبر وفد أعيان ومشايخ وحكماء زليتن عن دعمهم الكامل لعقيلة صالح ومجلس النواب، في خطواته ومساعيه الوطنية لإنهاء الأزمة الليبية والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

كما عبر الوفد عن استعدادهم لتقديم أي دعم في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية والوصول بالبلاد إلى مرحلة الأمن والاستقرار.

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