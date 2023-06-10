المستشار “صالح” يلتقي وفدًا من أعيان ومشايخ وحكماء زليتن

الوطن|رصد

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة وفدًا من أعيان ومشايخ وحكماء مدينة زليتن بحضور عضو مجلس النواب عن مدينة درنة ” انتصار شنيب ” وعدد من أعيان ومشايخ وحكماء زليتن في مدينة درنة.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في البلاد على كافة الأصعدة، حيث أطلع صالح الوفد على آخر المستجدات السياسية ومجهوداته ومجلسالنواب في سبيل إنهاء الأزمة الليبية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقاً لتطلعات وطموحات الشعب الليبي وتحقيقاً لإرادته.

من جهته، عبّر وفد أعيان ومشايخ وحكماء زليتن عن دعمهم الكامل رئيس مجلس النواب، ومجلس النواب في خطواته ومساعيه الوطنية لإنهاءالأزمة الليبية والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

كما وعبّر الوفد عن استعدادهم لتقديم أي دعم في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية والوصول بالبلاد إلى مرحلة الأمن والاستقرار.