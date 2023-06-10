سيف الإسلام القذافي: الوضع الصحي لهانيبال في لبنان خطير جدا

حذر سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، اليوم السبت، من “خطورة الوضع الصحي لأخيه هانيبال المحتجز في لبنان منذ 9 سنوات”.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن سيف الإسلام، شدد خلال تصريح صحفي، على أن “احتجاز أخيه غير قانوني ولا إنساني، لا سيما أنه معتقل دون محاكمة ودون وجه حق”.

وأعرب نجل القدافي، عن “استغرابه من اتهامه بكتم وإخفاء معلومات تتعلق بمصير الإمام موسى الصدر، رجل الدين اللبناني، في حين كان عمره وقت اختفاء الصدر سنة واحدة فقط”.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، أصدر بيانًا يوضح فيه أنه لم يتلق أي اتصال من أي جهة ليبية، وأن “ملف هانيبال القذافي يتم التعامل معه من قبل السلطة القضائية المختصة”.

وأكد البيان أن أي تطور في هذا الملف يتم متابعته بواسطة الإجراءات القضائية المناسبة. كما أعرب ميقاتي عن رغبة لبنان في تعزيز أفضل العلاقات مع الشعب الليبي.

وأوضح البيان أن “الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتساب، التي تفيد بأن رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة تواصل مع رئيس الحكومة بشأن قضية هانيبال القذافي، هي غير صحيحة”.

يُذكر أن هانيبال القذافي، ابن الرئيس الليبي السابق، مسجون في لبنان منذ تسعة أعوام بتهمة إخفاء معلومات تتعلق بتغييب الإمام موسى الصدر.